0

Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом» из‑за проблемы с коленом

Капитан «Панатинаикоса» Костас Слукас не сыграет против «Жальгириса».

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас не сыграет в матче 18‑го тура Евролиги против «Жальгириса» из‑за травмы колена.

В недавней игре Евролиги против «Хапоэля Тель‑Авив» Слукас выходил на площадку, несмотря на дискомфорт в колене, так как этом матч имел большое значение. Однако незначительная проблема усугубилась, из‑за чего он пропустит игру в Каунасе во вторник.

Опытный защитник даст колену отдых, чтобы подойти в оптимальной форме к дерби Евролиги против «Олимпиакоса» 2 января.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoПанатинаикос
logoКостас Слукас
logoЕвролига
logoОлимпиакос
травмы
logoЖальгирис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Ираклис», «Арис» обыграл «Перистери» в овертайме и другие результаты
вчера, 20:55
Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
19 декабря, 17:59
Евролига. «Панатинаикос» взял верх над «Хапоэлем», «Милан» уступил «Фенербахче» и другие результаты
18 декабря, 21:25
Главные новости
«На вас – след чемпиона». Джейлен Браун прокомментировал следы от своих волос на майках соперников
12 минут назад
Кэмерон Пэйн подтвердил переход в «Партизан»
32 минуты назадФото
Обмен Джеймса Хардена все чаще становится предметом обсуждений среди руководителей клубов НБА
50 минут назад
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Бруклин» Дёмина сыграет с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 20:42Live
Стефен Карри – лидер рейтинга игроков НБА, создающих максимальное давление на защиту без мяча
сегодня, 20:34Фото
«Буллз» более открыты к обмену Коби Уайта, чем когда-либо (Марк Стейн)
сегодня, 20:03
Стив Керр: «Я никогда не оставлю Стефа Карри»
сегодня, 19:08
Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: «Я определенно хотел перейти черту»
сегодня, 17:36
НБА оштрафовала Криса Финча на 35 тысяч долларов за недопустимую лексику в адрес судей
сегодня, 17:12
«Бостон» рассматривает возможность продления контрактов с Уолшем и Кетой благодаря их успешной игре на старте сезона
сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» уступила «Дертоне» и другие результаты
57 минут назад
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
59 минут назад
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие результаты
сегодня, 20:11
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие результаты
сегодня, 20:06
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» разгромил «Шоле» и другие результаты
сегодня, 19:48
«Они хотят стать бриллиантами, но бегут от давления». Бывший игрок «Партизана» Джеймс Наннэлли отреагировал на разгром от «Жальгириса»
сегодня, 19:46
Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
сегодня, 19:27
Сергей Козин о поражении от «Локо»: «В концовке не хватило везения, но мы бились»
сегодня, 18:25
Антон Юдин о победе над «Пари НН»: «Можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми»
сегодня, 17:48
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» справился с «Марусси»
сегодня, 16:16