Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом» из‑за проблемы с коленом
Капитан «Панатинаикоса» Костас Слукас не сыграет против «Жальгириса».
Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас не сыграет в матче 18‑го тура Евролиги против «Жальгириса» из‑за травмы колена.
В недавней игре Евролиги против «Хапоэля Тель‑Авив» Слукас выходил на площадку, несмотря на дискомфорт в колене, так как этом матч имел большое значение. Однако незначительная проблема усугубилась, из‑за чего он пропустит игру в Каунасе во вторник.
Опытный защитник даст колену отдых, чтобы подойти в оптимальной форме к дерби Евролиги против «Олимпиакоса» 2 января.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости