Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом» из‑за проблемы с коленом

Капитан «Панатинаикоса» Костас Слукас не сыграет против «Жальгириса».

Разыгрывающий «Панатинаикоса » Костас Слукас не сыграет в матче 18‑го тура Евролиги против «Жальгириса » из‑за травмы колена.

В недавней игре Евролиги против «Хапоэля Тель‑Авив» Слукас выходил на площадку, несмотря на дискомфорт в колене, так как этом матч имел большое значение. Однако незначительная проблема усугубилась, из‑за чего он пропустит игру в Каунасе во вторник.

Опытный защитник даст колену отдых, чтобы подойти в оптимальной форме к дерби Евролиги против «Олимпиакоса » 2 января.