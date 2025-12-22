  • Спортс
  • Леброн Джеймс о рождественском матче: «Честно говоря, я бы хотел весь день провести дома на диване с семьей»
Леброн Джеймс о рождественском матче: «Честно говоря, я бы хотел весь день провести дома на диване с семьей»

Джеймс описал свое отношение к рождественскому матчу.

 Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что осознает значимость своего участия в рождественской игре, но предпочел бы провести время с семьей.

«Я с большей охотой остался бы дома. Но, понимаете, это игра, которую я люблю. Игра, которую я смотрел в детстве по телевизору в Рождество, наблюдая за выступлением величайших. Для меня всегда было честью участвовать в ней.

Честно говоря, я бы хотел весь день провести дома на диване с семьей. Но когда долг зовет, мы должны выйти и выступить, и я жду этого с нетерпением», – сказал Джеймс.

40-летний форвард готовится улучшить принадлежащий ему рекорд НБА по количеству участий в рождественских матчах. Игра против «Хьюстона» 26 декабря станет для Джеймса двадцатой.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Томера Азарли в соцсети X
