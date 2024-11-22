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Майки Леброна и Бронни Джеймсов с их первого совместного матча будут проданы на аукционе

Майки «Лейкерс» Леброна и Бронни Джеймсов будут проданы на аукционе.

Леброн и Бронни Джеймсы вошли в историю как первый дуэт отец-сын, представители которого сыграли вместе в матче НБА. Это случилось 22 октября, когда «озерники» принимали «Миннесоту».

Теперь майки, которые они использовали в той игре, выставлены на аукцион Sotheby’s.

К вечеру четверга на майки поступило 34 заявки, промежуточная цена достигла 70 000 долларов. Аукцион должен завершиться 4 декабря.

Майка Бронни Джеймса с его дебютного матча в Летней лиге НБА была продана Sotheby’s в сентябре за 38 400 долларов.

Самой дорогой игровой майкой Леброна Джеймса является джерси «Хит» с седьмой игры финальной серии НБА 2013 года, которая была продана за 3,68 миллиона в январе 2023 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
светская хроника
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