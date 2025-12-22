«Чикаго» и «Атланта» набрали 302 очка, сыграв самый результативный матч сезона

«Атланта» и «Чикаго» провели самую результативную встречу сезона.

Сегодня «Чикаго » в гостях одолел «Атланту» со счетом 152:150. Этот матч стал самым результативным в текущем сезоне НБА.

Сразу девять игроков «Буллс» достигли двузначных показателей по очкам: Матас Бузелис (28), Коби Уайт (21), Джош Гидди (19), Кевин Хертер (16), Айзек Окоро (14), Айо Досунму (13), Никола Вучевич (13), Тре Джонс (11) и Зак Коллинз (10).

Джейлен Джонсон стал лучшим в «Атланте» с 36 очками, а Трэй Янг установил свой сезонный рекорд в 35 очков. «Хоукс» потерпели третье поражение подряд и седьмое в последних девяти матчах.

Согласно данным ESPN Research, это лишь восьмая игра в истории НБА, где обе команды набрали не менее 150 очков в основное время. Однако подобное случилось уже в третий раз за последние 35 сезонов.

Самый результативный матч в истории НБА, закончившийся в основное время, состоялся 2 ноября 1990 года, когда «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» со счетом 162:158.