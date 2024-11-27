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«Брон, мы знаем, что ты был на вечеринках Дидди». Мужчина попытался вывести из себя Леброна во время футбольного матча

Леброн Джеймс столкнулся с ненавистником на футбольном матче.

Рэпер Пи Дидди обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях. По слухам, форвард «Лейкерс» становился участником развратных вечеринок музыканта.

Мужчина обратился к Джеймсу во время состоявшейся в понедельник встречи НФЛ между «Иглс» и «Рэмс»: «Брон, мы знаем, что ты был на вечеринках Дидди».

4-кратный MVP НБА не отреагировал.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
светская хроника
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