«Брон, мы знаем, что ты был на вечеринках Дидди». Мужчина попытался вывести из себя Леброна во время футбольного матча
Леброн Джеймс столкнулся с ненавистником на футбольном матче.
Рэпер Пи Дидди обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях. По слухам, форвард «Лейкерс» становился участником развратных вечеринок музыканта.
Мужчина обратился к Джеймсу во время состоявшейся в понедельник встречи НФЛ между «Иглс» и «Рэмс»: «Брон, мы знаем, что ты был на вечеринках Дидди».
4-кратный MVP НБА не отреагировал.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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