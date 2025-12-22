Видео
Джейлен Брансон набрал 47 очков, обновив рекорд карьеры на «Мэдисон-сквер-гарден»

Брансон помог «Нью-Йорку» обыграть «Майами», набрав 47 очков.

В победном матче против «Майами» (132:125) звездный защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон обновил личные рекорды результативности в сезоне и на домашней арене «Никс», «Мэдисон-сквер-гардене», набрав 47 очков.

Брансон реализовал 15 из 26 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 11 из 11 штрафных. В его активе также 3 подбора и 8 передач за 38 минут на паркете.

Защитник был главной атакующей силой команды, набрав 27 очков за первую половину, в то время как звездный центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс не набрал очков в первых двух 12-минутках, а всего на его счету худшие за карьеру в составе «никербокеров» 2 очка (29 минут на площадке).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
