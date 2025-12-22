  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Трэй Янг смазал спасительный бросок и стал спорить с судьями, считая, что на нем нарушили правила
Трэй Янг смазал спасительный бросок и стал спорить с судьями, считая, что на нем нарушили правила

Янг был недоволен решением арбитров в последней атаке матча.

Исход матча между «Атлантой» и «Чикаго» решался в последней атаке «Хоукс», которая закончилась промахом звезды «ястребов» Трэя Янга.

После финальной сирены разыгрывающего, на счету которого итоговые 35 очков и 9 передач, пришлось отстранять от судей, так как Янг считал, что арбитры пропустили фол в решающем моменте.

Самый результативный матч сезона закончился победой «Буллс» (152:150).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoАтланта
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoТрэй Янг
logoЧикаго
