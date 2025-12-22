Трэй Янг смазал спасительный бросок и стал спорить с судьями, считая, что на нем нарушили правила
Янг был недоволен решением арбитров в последней атаке матча.
Исход матча между «Атлантой» и «Чикаго» решался в последней атаке «Хоукс», которая закончилась промахом звезды «ястребов» Трэя Янга.
После финальной сирены разыгрывающего, на счету которого итоговые 35 очков и 9 передач, пришлось отстранять от судей, так как Янг считал, что арбитры пропустили фол в решающем моменте.
Самый результативный матч сезона закончился победой «Буллс» (152:150).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости