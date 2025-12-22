Трэй Янг смазал спасительный бросок и стал спорить с судьями, считая, что на нем нарушили правила

Янг был недоволен решением арбитров в последней атаке матча.

Исход матча между «Атлантой» и «Чикаго » решался в последней атаке «Хоукс», которая закончилась промахом звезды «ястребов» Трэя Янга .

После финальной сирены разыгрывающего, на счету которого итоговые 35 очков и 9 передач, пришлось отстранять от судей, так как Янг считал, что арбитры пропустили фол в решающем моменте.

Самый результативный матч сезона закончился победой «Буллс» (152:150).