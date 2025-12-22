Энтони Эдвардс заставил Кайла Кузму потерять равновесие и забил с фолом
Эдвардс красиво обыграл Кузму.
В одном из эпизодов матча против «Милуоки» звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс обыграл форварда «Бакс» Кайла Кузму, заставив его коснуться руками паркета, и заработал 2+1.
«Вулвс» выиграли матч (103:100), одержав 9-ю победу в последних 11 играх. На счету Эдвардса 24 очка (7 из 24 с игры), 4 подбора и 6 передач.
