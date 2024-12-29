Д’Анджело Расселл – главный кандидат на выкуп контракта после обмена в «Нетс»
«Нетс» могут выкупить контракт Д’Анджело Расселла.
Ожидается, что Д’Анджело Расселл станет главным кандидатом на выкуп после обмена в «Нетс», сообщает репортер ClutchPoints Бретт Сигел.
«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего защитника в «Бруклин» на форварда Дориана Финни-Смита и защитника Шейка Милтона. «Нетс» также получат форварда и три драфт-пика второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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