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Д’Анджело Расселл – главный кандидат на выкуп контракта после обмена в «Нетс»

«Нетс» могут выкупить контракт Д’Анджело Расселла.

Ожидается, что Д’Анджело Расселл станет главным кандидатом на выкуп после обмена в «Нетс», сообщает репортер ClutchPoints Бретт Сигел.

«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего защитника в «Бруклин» на форварда Дориана Финни-Смита и защитника Шейка Милтона. «Нетс» также получат форварда и три драфт-пика второго раунда.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Бретта Сигела в соцсети X
logoД’Анджело Расселл
logoНБА
logoЛейкерс
logoБруклин
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