Д’Анджело Расселл – главный кандидат на выкуп контракта после обмена в «Нетс»

«Нетс» могут выкупить контракт Д’Анджело Расселла.

Ожидается, что Д’Анджело Расселл станет главным кандидатом на выкуп после обмена в «Нетс», сообщает репортер ClutchPoints Бретт Сигел.

«Лейкерс » договорились об обмене разыгрывающего защитника в «Бруклин » на форварда Дориана Финни-Смита и защитника Шейка Милтона. «Нетс» также получат форварда и три драфт-пика второго раунда.