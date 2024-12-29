Д’Анджело Расселл вернется в «Бруклин», «Лейкерс» получат Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона

«Лейкерс» обменяют Д’Анджело Расселла в «Бруклин».

«Лейкерс» и «Бруклин» договорились об обмене, в результате которого разыгрывающий Д’Анджело Расселл (28 лет, 191 см) перейдет в «Нетс», «Лейкерс» получат форварда Дориана Финни-Смита (31 год, 201 см) и атакующего защитника Шейка Милтона (28 лет, 196 см).

«Нетс» также получат легкого форварда Максвелла Льюиса (22 года, 201 см) и три драфт-пика «Лейкерс» второго раунда (2027, 2030 и 2031).

Таким образом «Лейкерс» «ослабили» платежную ведомость, опустившись ниже второго жесткого потолка на 3,5 млн долларов.

Расселл выступал за «Бруклин » в сезонах-2017/18 и 2018/19. В нынешнем сезоне защитник набирал за «Лейкерс » 12,4 очка, 4,7 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч.