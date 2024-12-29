«Бруклин» отклонил предложение «Мемфиса» по Дориану Финни-Смиту из-за защиты пика 1-го раунда

«Нетс» отказались от сильно защищенного пика 1-го раунда от «Гризлис».

«Нетс» отказались от предложения «Гризлис» по Дориану Финни-Смиту из-за защиты пика первого раунда на драфте 2026 года, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Гризлис» предлагали защищенный пик первого раунда, Джона Кончара и Люка Кеннарда за Финни-Смита. «Нетс» предпочли предложение «Лейкерс ».

В итоге «Бруклин » обменял Финни-Смита и Шейка Милтона в «Лейкерс» на Д’Анджело Расселла, Максвелла Льюиса и три драфт-пика второго раунда.