«Бруклин» отклонил предложение «Мемфиса» по Дориану Финни-Смиту из-за защиты пика 1-го раунда
«Нетс» отказались от сильно защищенного пика 1-го раунда от «Гризлис».
«Нетс» отказались от предложения «Гризлис» по Дориану Финни-Смиту из-за защиты пика первого раунда на драфте 2026 года, сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Гризлис» предлагали защищенный пик первого раунда, Джона Кончара и Люка Кеннарда за Финни-Смита. «Нетс» предпочли предложение «Лейкерс».
В итоге «Бруклин» обменял Финни-Смита и Шейка Милтона в «Лейкерс» на Д’Анджело Расселла, Максвелла Льюиса и три драфт-пика второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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