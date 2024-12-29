Решение об увольнении Майка Брауна принял Монте Макнэр

Монте Макнэр принял решение об увольнении Майка Брауна.

Согласно источникам The Athletic, генеральный менеджер «Сакраменто » Монте Макнэр, а не владелец клуба Вивек Ранадиве, принял решение уволить Майка Брауна с должности главного тренера.

За 12 лет, что Ранадиве является владельцем клуба, у «Кингз» сменилось восемь тренеров.

В прошлом межсезонье Браун и «Кингз» вели сложные переговоры о продлении контракта. В 2023 году «Кингз» заняли третье место в Западной конференции, а год спустя не попали в плей-офф.

По информации СМИ, Ранадиве зациклился на падении «Кингз» с лидирующей позиции в НБА по эффективности нападения на 13-е место. Однако, когда команда поднялась с 24-го на 14-е место, Браун сосредоточился на укреплении защиты.