Даг Кристи останется главным тренером «Сакраменто» на весь сезон
Даг Кристи будет руководить «Сакраменто» до конца сезона.
«Кингз» не намерены проводить поиск нового главного тренера в течение сезона и дадут Дагу Кристи шанс продемонстрировать свою пригодность для этой должности в долгосрочной перспективе.
После увольнения Майка Брауна «Кингз» повысили Кристи до исполняющего обязанности главного тренера. 54-летний специалист сразу посетил фрот-офис клуба и согласился на предложение о временном повышении.
За 12 лет, что Вивек Ранадиве является владельцем клуба, Кристи стал девятым главным тренером «Кингз».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем