Даг Кристи останется главным тренером «Сакраменто» на весь сезон

Даг Кристи будет руководить «Сакраменто» до конца сезона.

«Кингз» не намерены проводить поиск нового главного тренера в течение сезона и дадут Дагу Кристи шанс продемонстрировать свою пригодность для этой должности в долгосрочной перспективе.

После увольнения Майка Брауна «Кингз» повысили Кристи до исполняющего обязанности главного тренера. 54-летний специалист сразу посетил фрот-офис клуба и согласился на предложение о временном повышении.

За 12 лет, что Вивек Ранадиве является владельцем клуба, Кристи стал девятым главным тренером «Кингз».