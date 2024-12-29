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Даг Кристи останется главным тренером «Сакраменто» на весь сезон

Даг Кристи будет руководить «Сакраменто» до конца сезона.

«Кингз» не намерены проводить поиск нового главного тренера в течение сезона и дадут Дагу Кристи шанс продемонстрировать свою пригодность для этой должности в долгосрочной перспективе.

После увольнения Майка Брауна «Кингз» повысили Кристи до исполняющего обязанности главного тренера. 54-летний специалист сразу посетил фрот-офис клуба и согласился на предложение о временном повышении.

За 12 лет, что Вивек Ранадиве является владельцем клуба, Кристи стал девятым главным тренером «Кингз».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoСакраменто
logoМайк Браун
Вивек Ранадиве
Даг Кристи
logoНБА
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