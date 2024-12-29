Домантас Сабонис об увольнении Майка Брауна: «Никто из нас этого не ожидал. Все были в шоке»
Домантас Сабонис высказался об увольнении Майка Брауна с поста главного тренера.
«Я всем обязан Майку Брауну. Когда я перешел в «Сакраменто», он помог поднять мою карьеру. Он был нашим тренером и сыграл огромную роль в формировании меня в игрока, которым я являюсь сегодня. Очень жаль, что его время здесь закончилось, но мы должны двигаться вперед и попытаться спасти сезон.
Никто из нас этого не ожидал. Мы были на тренировке, а перед посадкой в самолет узнали, что тренер уволен. Все были в шоке», – рассказал центровой «Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: LRT.lt
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