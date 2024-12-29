Вивек Ранадиве хотел нанять Марка Джексона, а не Майка Брауна, на пост главного тренера в 2022 году

Вивек Ранадиве хотел нанять Марка Джексона в 2022 году.

Когда в 2022 году «Сакраменто » нанял Майка Брауна в качестве главного тренера команды, владелец клуба Вивек Ранадиве предпочитал видеть на этом посту Марка Джексона , сообщает инсайдер Джейк Фишер со ссылкой на источники.

Джексон был главным тренером «Голден Стэйт», когда Ранадиве был миноритарным владельцем клуба.

Несколько источников в НБА утверждают, что Ранадиве предпочитает бывшего игрока в качестве главного тренера команды. После увольнения Брауна «Кингз» назначили Дака Кристи исполняющим обязанности главного тренера.