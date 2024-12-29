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Вивек Ранадиве хотел нанять Марка Джексона, а не Майка Брауна, на пост главного тренера в 2022 году

Вивек Ранадиве хотел нанять Марка Джексона в 2022 году.

Когда в 2022 году «Сакраменто» нанял Майка Брауна в качестве главного тренера команды, владелец клуба Вивек Ранадиве предпочитал видеть  на этом посту Марка Джексона, сообщает инсайдер Джейк Фишер со ссылкой на источники.

Джексон был главным тренером «Голден Стэйт», когда Ранадиве был миноритарным владельцем клуба.

Несколько источников в НБА утверждают, что Ранадиве предпочитает бывшего игрока в качестве главного тренера команды. После увольнения Брауна «Кингз» назначили Дака Кристи исполняющим обязанности главного тренера.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
logoСакраменто
logoМарк Джексон
logoНБА
Даг Кристи
logoМайк Браун
Вивек Ранадиве
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