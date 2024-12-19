Батлер, Лавин, Ингрэм, Уильямсон и Валанчюнас – в пятерке наиболее значимых игроков в очереди на обмен от Бобби Маркса
Бобби Маркс объединил слухи о возможных обменах важных игроков.
В «символическую пятерку на обмен» аналитика ESPN вошли форварды Джимми Батлер («Майами»), Зак Лавин («Чикаго»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и центровой Йонас Валанчюнас («Вашингтон»).
Во второй пятерке оказались защитники Д’Анджело Расселл («Лейкерс») и Коллин Секстон («Юта»), форварды Джерами Грант («Портленд») и Бобби Портис («Милуоки») и центровой Митчелл Робинсон («Нью-Йорк»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
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