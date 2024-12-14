Пол Пирс: «Позвольте Энтони Дэвису уйти в другую команду и побороться за титул»

Пол Пирс считает, что «Лейкерс» должны отпустить Энтони Дэвиса в другую команду.

Пол Пирс : «Они могут обменять Д’Анджело Расселла и получить несколько драфт-пиков, и просто будь что будет».

Кевин Гарнетт : «Черт возьми, нет. Болельщики «Лейкерс» не пойдут на это».

Пирс: «Энтони Дэвис все еще хорош, так что ради справедливости позвольте ему уйти в другую команду и побороться за титул, потому что в «Лейкерс » это не получится».