Пол Пирс: «Позвольте Энтони Дэвису уйти в другую команду и побороться за титул»
Пол Пирс считает, что «Лейкерс» должны отпустить Энтони Дэвиса в другую команду.
Пол Пирс: «Они могут обменять Д’Анджело Расселла и получить несколько драфт-пиков, и просто будь что будет».
Кевин Гарнетт: «Черт возьми, нет. Болельщики «Лейкерс» не пойдут на это».
Пирс: «Энтони Дэвис все еще хорош, так что ради справедливости позвольте ему уйти в другую команду и побороться за титул, потому что в «Лейкерс» это не получится».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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