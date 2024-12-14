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Пол Пирс: «Позвольте Энтони Дэвису уйти в другую команду и побороться за титул»

Пол Пирс считает, что «Лейкерс» должны отпустить Энтони Дэвиса в другую команду.

Пол Пирс: «Они могут обменять Д’Анджело Расселла и получить несколько драфт-пиков, и просто будь что будет».

Кевин Гарнетт: «Черт возьми, нет. Болельщики «Лейкерс» не пойдут на это».

Пирс: «Энтони Дэвис все еще хорош, так что ради справедливости позвольте ему уйти в другую команду и побороться за титул, потому что в «Лейкерс» это не получится».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
logoЛейкерс
logoКевин Гарнетт
logoНБА
logoПол Пирс
logoД’Анджело Расселл
logoЭнтони Дэвис
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