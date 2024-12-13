Гилберт Аренас: «Куинси Оливари впереди Бронни Джеймса по таланту и мотивации»

Гилберт Аренас считает, что Бронни Джеймсу надо общаться с Куинси Оливари.

«Бронни Джеймс был привелегирован всю свою жизнь. Единственная возможность понять, что такое настоящая мотивация, – это столкнуться с кем-то, кто ее имеет.

Ты не сможешь подражать тигру, пока не попадешь с ним в клетку. Если сейчас посмотреть на тех, кто его окружает, единственный, кто по-настоящему работает над тем, чтобы пробить себе путь, – это Куинси Оливари. Расселл, Кнехт – уже там. Они расслаблены в раздевалке. Единственный, кто сидит на краю сиденья и ждет возможности – это Оливари. Именно с ним Бронни и нужно общаться. У него есть это самое стремление попасть туда. Он еще не в клубе избранных, но он хочет там быть.

Он превосходит Джеймса в мотивации и таланте», – заключил Аренас на своем подкасте.