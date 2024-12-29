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«Ты был лучшим отцом»: Анна Седокова показала сообщения сына к Янису Тимме

Седокова опубликовала кадр с сообщениями сына Гектора к бывшему мужу Янису Тимме.

«Я буду носить номер шесть везде. Ты был лучшим отцом на свете», – написал мальчик.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Певица Анна Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Р-Спорт
Янис Тимма
Анна Седокова
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