Анна Седокова о Янисе Тимме: «Стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей»

Анна Седокова заявила, что старается организовать похороны вместе с семьей Тиммы.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше.

Обращаюсь с просьбой к представителям СМИ: проверяйте источники, у которых берете комментарии. Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью.

Вместе с мамой, и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей.

Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», — написала певица в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, прощание с игроком пройдет в пятницу в Риге.