Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. Его спасал Шаман-индеец из Майами (Mash)

Янис Тимма несколько раз пытался покончить с собой после расставания с Седоковой.

Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста, Тимма после расставания с Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды.

Отмечается, что 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней. Он оборвал все связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию.

Янис пытался убить себя несколько раз, но его спасал некий «Шаман-индеец из Майами».

«Близкие уверены: баскетболиста довели до самоубийства. И эту версию сейчас проверяют – полиция изъяла телефон Тиммы, ждет Седокову на допрос – но она все еще в больнице с нервным срывом», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Окружение Тиммы рассказывает, что после знакомства с Седоковй спортсмен впал в перманентный стресс из-за заработков и забросил карьеру. После краха отношений у него начались проблемы с алкоголем.

В прошлый вторник около часа ночи тело Яниса обнаружили в московском отеле.