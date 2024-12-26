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Первая жена Яниса Тиммы: «Когда разводились, он был миллионером. Через три года был не в состоянии платить даже минимальные алименты»

Сана Оша рассказала, как медленно рушилась карьера Яниса Тиммы.

«Эти пять лет были как кошмар. Я могла бы писать долго. Оборвалась связь со всеми. И со мной, как матерью нашего ребенка, и с родителями, друзьями.

Имело место такая вещь, как невыплата алиментов в течение двух лет. Еще сбивает с толку, что человека унижают за то, что он брал деньги в долг. Не знаю, как это произошло, но когда мы разводились, человек был миллионером и подписал огромный контракт с российским клубом. Как у человека стало такое финансовое положение, что через три года он уже был не в состоянии платить даже минимальные алименты и проводил последние дни своей жизни в каком‑то хостеле? Думаю, это пища для размышления многим мужчинам.

Я уважала Яниса исключительно как человека. Я разочарована в нем как в мужчине, но знаю, что он был очень хорошим человеком. Мне было грустно наблюдать, что его карьера медленно рушится. За девять лет я не замечала, что у него были психологические проблемы.

Здесь, в Латвии, его любят и уважают. Сколько детей мне писали, что Янис их любимый спортсмен. Я хочу сохранить только самые лучшие воспоминания», – написала латвийская модель Сана Оша в соцсетях.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Янис Тимма
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