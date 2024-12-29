Де’Аарон Фокс: «Мы знаем, какая у нас работа. В любой момент тебя могут обменять, отчислить, исключить, уволить»
Де’Аарона Фокса спросили, чувствуют ли игроки вину после увольнения Майка Брауна.
«Мы все знаем, какая у нас работа. В любой момент тебя могут обменять, отчислить, исключить, уволить или что-то еще. Я бы не стал использовать слово «вина», но такова природа нашей работы.
Очевидно, что, когда Майк Браун подписал продление контракта этим летом, мы думали, что будем вместе намного дольше, но было принято такое решение. В конце концов, ему все равно заплатят. Это самое замечательное в том, чтобы быть игроком или тренером НБА. Что бы ни случилось, контракты гарантированы», – сказал разыгрывающий «Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем