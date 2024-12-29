Де’Аарон Фокс: «Мы знаем, какая у нас работа. В любой момент тебя могут обменять, отчислить, исключить, уволить»

Де’Аарона Фокса спросили, чувствуют ли игроки вину после увольнения Майка Брауна.

«Мы все знаем, какая у нас работа. В любой момент тебя могут обменять, отчислить, исключить, уволить или что-то еще. Я бы не стал использовать слово «вина», но такова природа нашей работы.

Очевидно, что, когда Майк Браун подписал продление контракта этим летом, мы думали, что будем вместе намного дольше, но было принято такое решение. В конце концов, ему все равно заплатят. Это самое замечательное в том, чтобы быть игроком или тренером НБА . Что бы ни случилось, контракты гарантированы», – сказал разыгрывающий «Сакраменто ».