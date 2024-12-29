Джей Би Бикерстафф: «Сакраменто» дерьмово и недостойно повел себя в ситуации с Майком Брауном»

Джей Би Бикерстафф согласился с Майком Мэлоуном насчет увольнения Майка Брауна.

«Просто разочаровывает видеть такое отношение. Майк Браун – один из наиболее первоклассных специалистов в нашей профессии. Блестящий тренер. Просто приятный человек.

Поддержку комментарии Майкла Мэлоуна . Все было сделано недостойно. Майк целиком отдается своей работе и заслуживает лучшего. Можно принимать разные решения, мы это понимаем. Но человеческое отношение имеет значение. Жаль, что с тренером такого уровня так бесчеловечно обращаются. Не выказывают ему никакого уважения, несмотря на жертвы, на которые тренеры идут в плане семьи и здоровья.

«Сакраменто » повел себя дерьмово», – заключил главный тренер «Детройта » на пресс-конференции.

«Кингз» расстались с главным тренером после 5 поражений подряд.