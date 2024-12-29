36+15+8 от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» снова обыграть «Сакраменто»
Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в победной игре с «Кингз».
«Лейкерс» в 4-й раз в сезоне одолели «Сакраменто» (132:122).
Наиболее результативным игроком матча стал центровой Энтони Дэвис. На его счету 36 очков, 15 подборов и 8 передач при 12 точных из 16 бросков с игры, 1 из 1 из-за дуги и 11 из 13 со штрафной линии.
Леброн Джеймс пропустил матч по болезни. Форвард Руи Хатимура смог принять участие во встрече и набрал 21 очко за 34 минуты на площадке.
Остин Ривс добавил 26 очков и 16 передач к командной статистике.
«Сакраменто» провел первый матч под руководством временного главного тренера Дага Кристи после увольнения Майка Брауна.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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