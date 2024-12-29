36+15+8 от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» снова обыграть «Сакраменто»

Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в победной игре с «Кингз».

«Лейкерс » в 4-й раз в сезоне одолели «Сакраменто» (132:122).

Наиболее результативным игроком матча стал центровой Энтони Дэвис . На его счету 36 очков, 15 подборов и 8 передач при 12 точных из 16 бросков с игры, 1 из 1 из-за дуги и 11 из 13 со штрафной линии.

Леброн Джеймс пропустил матч по болезни. Форвард Руи Хатимура смог принять участие во встрече и набрал 21 очко за 34 минуты на площадке.

Остин Ривс добавил 26 очков и 16 передач к командной статистике.

«Сакраменто » провел первый матч под руководством временного главного тренера Дага Кристи после увольнения Майка Брауна.