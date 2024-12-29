Де’Аарон Фокс: «Баскетбол – это маленькая часть жизни, хоть мы и проводим здесь много времени»
Де’Аарон Фокс объяснил свой позитивный настрой.
Разыгрывающего «Сакраменто» спросили, что помогает ему сохранить радостное отношение.
«Вещи вне баскетбола. Моя жена, дети, мой лучший друг, с которым я играю. Баскетбол – это маленькая часть жизни, хоть мы и проводим тут много времени. Снаружи не имеет значения, сколько я набрал, 5 или 40 очков», – рассказал Фокс.
«Кингз» проиграли 6-й матч подряд, всухую уступив сезонную серию «Лейкерс» (0-4).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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