НБА. «Атланта» – «Майами», «Лейкерс» – «Сакраменто», «Голден Стэйт» против «Финикса» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

В 23:00 по московскому времени начнется встреча «Атланта » – «Майами ». «Лейкерс » примут «Сакраменто », который уволил Майка Брауна, «Голден Стэйт» попытается прервать неудачную серию в игре с «Финиксом». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.