Жорди Фернандес: «Майкл Браун всегда учил меня делать то, что лучше для команды»

Жорди Фернандес отреагировал на увольнение Майка Брауна из «Сакраменто».

«Я всегда повторяю, что совершать честные ошибки – это нормально, потому что ты стараешься делать то, что лучше для команды.

Это то, чему он всегда меня учил. Во что бы ты ни верил, в свою культуру и все, что ты хочешь построить, старайся делать то, что лучше для команды, а не для себя.

Именно это он всегда делал с тех пор, как 16 лет назад я работал у него, и он привез меня в США работать в НБА », – сказал главный тренер «Бруклине ».