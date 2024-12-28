Жорди Фернандес: «Майкл Браун всегда учил меня делать то, что лучше для команды»
Жорди Фернандес отреагировал на увольнение Майка Брауна из «Сакраменто».
«Я всегда повторяю, что совершать честные ошибки – это нормально, потому что ты стараешься делать то, что лучше для команды.
Это то, чему он всегда меня учил. Во что бы ты ни верил, в свою культуру и все, что ты хочешь построить, старайся делать то, что лучше для команды, а не для себя.
Именно это он всегда делал с тех пор, как 16 лет назад я работал у него, и он привез меня в США работать в НБА», – сказал главный тренер «Бруклине».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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