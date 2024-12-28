1

Рик Карлайл об увольнении Брауна: «Шок для меня и для всех людей в профессии»

Рик Карлайл прокомментировал увольнение Майка Брауна.

«Мне посчастливилось работать с Майком, когда я тренировал «Индиану» в первый раз. Считаю его одним из образцов честности в нашей профессии. И я абсолютно потрясен тем, что было принято такое решение.

Шок для меня и для всех людей в профессии», – сказал главный тренер «Пэйсерс», который также является многолетним президентом Национальной ассоциации баскетбольных тренеров.

«Кингз» решили расстаться с Брауном после серии из пяти поражений.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoРик Карлайл
logoСакраменто
logoМайк Браун
logoИндиана
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ни класса, ни шаров». Майкл Мэлоун раскритиковал владельца «Кингз» за увольнение Майка Брауна
3сегодня, 04:35
Майк Браун уволен из «Сакраменто»
61вчера, 21:51
Де’Аарон Фокс извинился перед командой за ошибку в концовке матча с «Детройтом»
3вчера, 21:10
«Сакраменто» упустил победу в матче с «Детройтом», потерпев 5-е поражение подряд. Это худшая серия при Майке Брауне
7вчера, 08:32
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Финикс» дома уступил «Далласу», «Клипперс» оказались сильнее «Голден Стэйт» и другие результаты
848 минут назад
Стив Керр об увольнении Брауна: «Шок. Да, у них сейчас сложный период, но это НБА. Мы все проходим через такое»
110 минут назад
Джа Морэнт травмировал правое плечо, на котором перенес операцию в январе
29 минут назад
Юсуф Нуркич и Наджи Маршалл были удалены после короткой драки
641 минуту назадВидео
«Ни класса, ни шаров». Майкл Мэлоун раскритиковал владельца «Кингз» за увольнение Майка Брауна
3сегодня, 04:35
Паоло Банкеро приближается к возвращению в строй. Форвард «Мэджик» надеется сыграть в течение следующих двух недель
сегодня, 04:28
Джоэл Эмбиид оштрафован НБА на 75 тысяч долларов за непристойные жесты
2сегодня, 04:21
Аарон Гордон пропустит несколько матчей из-за повреждения мышцы
сегодня, 04:13
Майк Браун уволен из «Сакраменто»
61вчера, 21:51
Евролига. «Бавария» уступила «Панатинаикосу», «Баскония» обыграла «Париж» и другие результаты
2вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» крупно обыграл «Форса Льейду», «Гран-Канария» одолела «Валенсию»
вчера, 22:30
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Морнар Бар», «Цибона» проиграла «Борацу»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Шоле» уступил «Ле-Ману», «Бурк» обыграл «Сен-Кантен» и другие результаты
вчера, 21:50
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 20:29
Центровой Урош Плавшич присоединился к «Бешикташу» на правах аренды
вчера, 18:06Фото
«Промитеас» подписал Джордана Дэвиса и Сотириса Икономопулоса
вчера, 13:59Фото
Светислав Пешич заявил, что слова о выборе сербской сборной Андреем Стояковичем относились к Тристану Вукчевичу
вчера, 13:44
Макколлум, Радзявичюс, Сельяс, Олстон и Камагате – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
вчера, 13:06Фото
Лука Шаманич близок к переходу в «Басконию»
вчера, 11:52
Трэй Янг о камбэке в матче с «Буллс»: «У «Чикаго» вообще все залетало, так что была мысль, что все еще можно поменять»
4вчера, 10:15
Рекомендуем