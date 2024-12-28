Рик Карлайл об увольнении Брауна: «Шок для меня и для всех людей в профессии»
Рик Карлайл прокомментировал увольнение Майка Брауна.
«Мне посчастливилось работать с Майком, когда я тренировал «Индиану» в первый раз. Считаю его одним из образцов честности в нашей профессии. И я абсолютно потрясен тем, что было принято такое решение.
Шок для меня и для всех людей в профессии», – сказал главный тренер «Пэйсерс», который также является многолетним президентом Национальной ассоциации баскетбольных тренеров.
«Кингз» решили расстаться с Брауном после серии из пяти поражений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем