Рик Карлайл об увольнении Брауна: «Шок для меня и для всех людей в профессии»

Рик Карлайл прокомментировал увольнение Майка Брауна.

«Мне посчастливилось работать с Майком , когда я тренировал «Индиану» в первый раз. Считаю его одним из образцов честности в нашей профессии. И я абсолютно потрясен тем, что было принято такое решение.

Шок для меня и для всех людей в профессии», – сказал главный тренер «Пэйсерс», который также является многолетним президентом Национальной ассоциации баскетбольных тренеров.

«Кингз» решили расстаться с Брауном после серии из пяти поражений.