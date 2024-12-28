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Генменеджер «Кингз» Макнэр об увольнении Брауна: «Непростое решение»

Генменеджер «Кингз» Монте Макнэр прокомментировал увольнение Майка Брауна.

«Это было непростое решение.

Хочу поблагодарить Майка за его большой вклад в развитие организации», – говорится в заявлении управленца.

«Кингз» решили расстаться с Брауном после серии из пяти поражений.

Браун пришел в клуб перед сезоном-22/23 и вывел «Сакраменто» в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).  

Показатели Брауна в «Кингз» – 107 побед и 88 поражений.

«Сакраменто» уволил Майка Брауна. Но в проблемах виноват не только тренер

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНБА
logoСакраменто
Монте Макнэр
logoМайк Браун
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