Генменеджер «Кингз» Макнэр об увольнении Брауна: «Непростое решение»

Генменеджер «Кингз» Монте Макнэр прокомментировал увольнение Майка Брауна.

«Это было непростое решение.

Хочу поблагодарить Майка за его большой вклад в развитие организации», – говорится в заявлении управленца.

«Кингз» решили расстаться с Брауном после серии из пяти поражений.

Браун пришел в клуб перед сезоном-22/23 и вывел «Сакраменто » в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).

Показатели Брауна в «Кингз» – 107 побед и 88 поражений.

«Сакраменто» уволил Майка Брауна. Но в проблемах виноват не только тренер