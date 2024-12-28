Стив Керр об увольнении Брауна: «Шок. Да, у них сейчас сложный период, но это НБА. Мы все проходим через такое»

Стив Керр отреагировал на увольнение Майка Брауна.

«Я был очень разочарован, когда услышал эту новость. Мы с Майком друзья, он отличный тренер. Мы уже поговорили с ним, и мы все знаем, что так устроен наш бизнес. Хотя это все равно представляется шокирующим решением, когда человек был единогласно признан тренером сезона всего полтора года назад.

Когда думаешь о том, где была организация до того, как туда пришел Майк, и где она находится спустя пару лет, о работе, которую он и его коллеги проделали – это и правда шокирует. Я знаю, что у них сейчас трудный период, но это НБА . Мы все проходим через такие отрезки.

Мне очень повезло работать в организации, которая ценит преемственность. Это позволяет нашей команде и нашим сотрудникам преодолевать трудные периоды. Каждая команда в лиге неизбежно будет сталкиваться с непростыми отрезками, собственно, у нас самих сейчас такой.

Мой пример, скорее, исключение, а не правило, когда дело касается поддержки от организации и преемственности. Это не значит, что так будет продолжаться вечно, но это значит, что мне очень повезло быть тренером «Уорриорз» и работать в этой организации, потому что сама по себе работа нелегкая. Наша работа, наш бизнес – все это довольно непросто.

Я очень переживаю за Майка », – заявил главный тренер «Уорриорз».