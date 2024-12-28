Джоэл Эмбиид оштрафован НБА на 75 тысяч долларов за непристойные жесты

Джоэл Эмбиид получил штраф от НБА.

Центровой «Филадельфии» оштрафован лигой на 75 тысяч долларов за непристойные жесты, которые он демонстрировал в первой половине матча с «Бостоном» в среду.

MVP сезона-22/23 принял участие в девяти встречах в нынешнем сезоне, в среднем он набирает 21,3 очка и 7,0 подбора за игру.