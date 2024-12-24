Комментатор Стефани Рэди раскритиковала Эмбиида за отношение к Дженне Шредер: «Мне как женщине многое хочется сказать!»

Комментатор NBA TV Стефани Рэди раскритиковала Джоэла Эмбиида.

Центровой «Сиксерс» получил фол в нападении на Викторе Вембаньяме и был удален за споры с женщиной-судьей.

«Эмбиид тут же начал спорить. Она пыталась спокойно это обсудить, а он вышел из себя. Подошел и сделал шаг к ней, как будто хотел физического противостояния, и мне это очень не нравится.

Его пришлось сдерживать, в итоге получилось удаление. Мне как женщине многое хочется сказать! Но я не стану. И все же, о чем он думал в тот момент?» – заявила Рэди.