Комментатор Стефани Рэди раскритиковала Эмбиида за отношение к Дженне Шредер: «Мне как женщине многое хочется сказать!»
Комментатор NBA TV Стефани Рэди раскритиковала Джоэла Эмбиида.
Центровой «Сиксерс» получил фол в нападении на Викторе Вембаньяме и был удален за споры с женщиной-судьей.
«Эмбиид тут же начал спорить. Она пыталась спокойно это обсудить, а он вышел из себя. Подошел и сделал шаг к ней, как будто хотел физического противостояния, и мне это очень не нравится.
Его пришлось сдерживать, в итоге получилось удаление. Мне как женщине многое хочется сказать! Но я не стану. И все же, о чем он думал в тот момент?» – заявила Рэди.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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