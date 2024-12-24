Ник Нерс: «Так и не понял, за что удалили Эмбиида. Мне говорили: «Спроси у нее»
Ник Нерс отреагировал на удаление Джоэла Эмбиида.
Под занавес второй четверти лидер «Филадельфии» получил фол в нападении на бигмене «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме. Эмбиид был недоволен свистком и начал спор, за что быстро получил два технических от Дженны Шредер.
«Я так и не получил объяснений. Я не мог добраться до судьи, которая это зафиксировала. Поэтому спрашивал других ребят, а они говорили: «Спроси у нее».
Я так ничего и не узнал, могу только предполагать, что дело в споре», – рассказал главный тренер «76-х».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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