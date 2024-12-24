Ник Нерс: «Так и не понял, за что удалили Эмбиида. Мне говорили: «Спроси у нее»

Ник Нерс отреагировал на удаление Джоэла Эмбиида.

Под занавес второй четверти лидер «Филадельфии» получил фол в нападении на бигмене «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме. Эмбиид был недоволен свистком и начал спор, за что быстро получил два технических от Дженны Шредер.

«Я так и не получил объяснений. Я не мог добраться до судьи, которая это зафиксировала. Поэтому спрашивал других ребят, а они говорили: «Спроси у нее».

Я так ничего и не узнал, могу только предполагать, что дело в споре», – рассказал главный тренер «76-х».