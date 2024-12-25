Эди Фалко из «Клана Сопрано»: «Эмбиид – подлый. Хотелось врезать ему за Брансона во время плей-офф»

Звезда «Клана Сопрано» Эди Фалко поделилась мнением о Джоэле Эмбииде.

Актриса приняла участие в записи подкаста Roommates Show игроков «Никс» Джейлена Брансона и Джоша Харта.

Она вспомнила эпизод из серии «Нью-Йорк » – «Филадельфия » в плей-офф-2024, когда Брансону досталось локтем от суперзвезды «76-х».

«Эмбиид – подлый. Собиралась врезать ему за тебя [обращается к Брансону] во время прошлого плей-офф за то, что он вдарил тебе локтем. Потом я видела, как вы продолжаете играть, и вроде все у вас нормально. Я такая: «Он что, не держит зла?» – вспомнила Фалко.

«Я обычно не злюсь ни на кого. Ну то есть, да, злюсь, конечно, кому я буду врать. Но Джоэла знаю еще с тех времен, когда не начинал играть в НБА . Виделись пару раз. С уважением относимся друг к другу. Разделяем соперничество и отношения. Не скажу, что они прям крутые, но все нормально», – заявил Брансон.