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Джоэл Эмбиид: «У нас большой потенциал. Нужно здоровье и немного удачи»

Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси оценили победу над «Бостоном» (118:114).

«У нас большой потенциал, нам нужно просто свести вместе все компоненты команды.

Мы все еще далеки от нашего лучшего баскетбола, но уже имеем неплохие шансы. Нам нужно оставаться здоровыми и немного удачи», – заключил центровой Джоэл Эмбиид (27 + 9 подборов).

«Все выглядит совершенно по-другому. Уже говорил, что нам просто нужно время. Нам было тяжело, потому что все постоянно выбывали из состава. Я тоже травмировался, когда казалось, что мы наконец сможем выходить вместе. Только я набрал ритм, и пришлось начинать все с начала.

Самое главное теперь, что нам удалось гораздо лучше наладить взаимодействие. У нас много новых игроков. Это сложно. Не совсем понятно, что делать на площадке, какие комбинации наиболее эффективны. Теперь мы это выясняем», – рассудил разыгрывающий Тайриз Макси (33 + 12 передач).

«Я знал, как они будут обороняться против меня. Знал, кто это будет делать, какие броски мне предстоит осуществить, несмотря ни на что», – описал свое знакомство с противником форвард Калеб Мартин (23 очка, 7 из 9 трехочковых).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoБостон
logoНБА
logoДжоэл Эмбиид
logoФиладельфия
logoКалеб Мартин
logoТайриз Макси
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