Джоэл Эмбиид: «У нас большой потенциал. Нужно здоровье и немного удачи»
«У нас большой потенциал, нам нужно просто свести вместе все компоненты команды.
Мы все еще далеки от нашего лучшего баскетбола, но уже имеем неплохие шансы. Нам нужно оставаться здоровыми и немного удачи», – заключил центровой Джоэл Эмбиид (27 + 9 подборов).
«Все выглядит совершенно по-другому. Уже говорил, что нам просто нужно время. Нам было тяжело, потому что все постоянно выбывали из состава. Я тоже травмировался, когда казалось, что мы наконец сможем выходить вместе. Только я набрал ритм, и пришлось начинать все с начала.
Самое главное теперь, что нам удалось гораздо лучше наладить взаимодействие. У нас много новых игроков. Это сложно. Не совсем понятно, что делать на площадке, какие комбинации наиболее эффективны. Теперь мы это выясняем», – рассудил разыгрывающий Тайриз Макси (33 + 12 передач).
«Я знал, как они будут обороняться против меня. Знал, кто это будет делать, какие броски мне предстоит осуществить, несмотря ни на что», – описал свое знакомство с противником форвард Калеб Мартин (23 очка, 7 из 9 трехочковых).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий