Лука Дончич пропустит как минимум 1 месяц из-за травмы

Лука Дончич выбыл на длительный период времени.

Суперзвезда «Мэверикс» пройдет повторное обследование через один месяц после травмы икроножной мышцы, которая была получена в рождественском матче с «Миннесотой» в среду.

Дончич в среднем набирает 28,8 очка, 8,5 подбора и 8,1 передачи в среднем за игру.

Словенец теряет возможность претендовать на индивидуальные награды сезона НБА, так как не будет соответствовать критериям лиги по количеству проведенных игр.