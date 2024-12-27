Лука Дончич пропустит как минимум 1 месяц из-за травмы
Лука Дончич выбыл на длительный период времени.
Суперзвезда «Мэверикс» пройдет повторное обследование через один месяц после травмы икроножной мышцы, которая была получена в рождественском матче с «Миннесотой» в среду.
Дончич в среднем набирает 28,8 очка, 8,5 подбора и 8,1 передачи в среднем за игру.
Словенец теряет возможность претендовать на индивидуальные награды сезона НБА, так как не будет соответствовать критериям лиги по количеству проведенных игр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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