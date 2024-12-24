Лука Дончич вернулся в состав после двух пропущенных матчей. У словенца 27+7+7 в игре с «Блэйзерс»

Лука Дончич вернулся в состав «Далласа» после травмы.

Разыгрывающий «Мэверикс» набрал 27 очков, 7 подборов и 7 передач во встрече с «Блэйзерс» (132:108).

Словенец перед этим пропустил два матча из-за ушиба левой пятки.

Лидер «Далласа » в нынешнем сезоне пропустил в сумме уже 8 игр.