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Лука Дончич вернулся в состав после двух пропущенных матчей. У словенца 27+7+7 в игре с «Блэйзерс»

Лука Дончич вернулся в состав «Далласа» после травмы.

Разыгрывающий «Мэверикс» набрал 27 очков, 7 подборов и 7 передач во встрече с «Блэйзерс» (132:108).

Словенец перед этим пропустил два матча из-за ушиба левой пятки.

Лидер «Далласа» в нынешнем сезоне пропустил в сумме уже 8 игр.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
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