Лука Дончич вернулся в состав после двух пропущенных матчей. У словенца 27+7+7 в игре с «Блэйзерс»
Лука Дончич вернулся в состав «Далласа» после травмы.
Разыгрывающий «Мэверикс» набрал 27 очков, 7 подборов и 7 передач во встрече с «Блэйзерс» (132:108).
Словенец перед этим пропустил два матча из-за ушиба левой пятки.
Лидер «Далласа» в нынешнем сезоне пропустил в сумме уже 8 игр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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