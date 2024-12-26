Лука Дончич может выбыть из состава «Далласа» на длительный срок
Лука Дончич не доиграл матч против «Миннесоты» из-за травмы.
Разыгрывающий получил растяжение левой икроножной мышцы в первой половине матча и не вышел на вторую. Словенец покинул арену на костылях.
Команда готовится провести несколько следующих матчей без защитника. Более точный срок будет понятен после прохождения МРТ. Дончич уже пропустил 8 матчей в сезоне.
«Надеюсь, это будет его последняя травма. Хотелось бы, чтобы она была не слишком серьезной», – прокомментировал ситуацию главный тренер Джейсон Кидд.
«Даллас» попытался совершить камбэк с 28-очкового отставания, но в итоге потерпел поражение со счетом 99-105.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем