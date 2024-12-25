Выход Луки Дончича в рождественской игре с «Миннесотой» пока под вопросом
Лука Дончич в списке травмированных «Мэверикс» перед рождественским матчем.
Участие суперзвезды «Далласа» в игре против «Миннесоты» в среду на данный момент под вопросом.
Дончич ранее пропустил два матча из-за ушиба пятки, но в понедельник вернулся в строй и сыграл против «Портленда».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем