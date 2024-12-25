Выход Луки Дончича в рождественской игре с «Миннесотой» пока под вопросом

Лука Дончич в списке травмированных «Мэверикс» перед рождественским матчем.

Участие суперзвезды «Далласа» в игре против «Миннесоты» в среду на данный момент под вопросом.

Дончич ранее пропустил два матча из-за ушиба пятки, но в понедельник вернулся в строй и сыграл против «Портленда».