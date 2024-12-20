35 очков и 6 передач от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Орландо» в гостях
Шэй Гилджес-Александер стал главным героем матча с «Орландо».
Лидер «Оклахомы» набрал 35 очков(15/26 с игры) и 6 передач, его команда победила со счетом 105:99.
В активе канадского защитника также 4 подбора, 4 перехвата и 2 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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