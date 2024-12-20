35 очков и 6 передач от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Орландо» в гостях

Шэй Гилджес-Александер стал главным героем матча с «Орландо».

Лидер «Оклахомы» набрал 35 очков(15/26 с игры) и 6 передач, его команда победила со счетом 105:99.

В активе канадского защитника также 4 подбора, 4 перехвата и 2 блок-шота.