Шэй Гилджес-Александер набрал 41 очко и 9 подборов в матче с «Уизардс». «Тандер» лидируют на Западе (23-5)
Шэй Гилджес-Александер стал главным героем матча с «Уизардс».
Защитник набрал 41 очко, 9 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота в победной встрече (123:105).
«Тандер» лидируют на Западе (23-5).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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