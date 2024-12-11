Шэй Гилджес-Александер набрал 39 очков, «Оклахома» обыграла «Даллас» и вышла в 1/2 финала Кубка НБА

«Оклахома» обыграла «Даллас» в 1/4 финала Кубка НБА – 118:104.

В составе «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 39 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

«Оклахома» сыграет с победителем пары «Голден Стэйт» – «Хьюстон» в субботнем полуфинале внутрисезонного турнира в Лас-Вегасе.