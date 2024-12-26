Тайлер Хирро о слухах про Джимми Батлера: «Никак не отреагировал. Не брал телефон до сегодняшнего утра»

Тайлер Хирро рассказал о реакции на слухи о возможном обмене Джимми Батлера.

«Честно говоря, я никак не отреагировал. Я был сосредоточен на дочери и сыне, не брал телефон в руки и не думал о баскетболе до сегодняшнего утра. Так что не знаю.

Я думаю, что Джимми устал от слухов. Поэтому ему пришлось взять пару выходных дней. Если бы я был на его месте, мне тоже могло бы понадобиться несколько дней. Так что посмотрим, что будет», – сказал защитник «Майами ».

Сегодня президент «Хит» Пэт Райли официально заявил, что клуб не обменивает Батлера.