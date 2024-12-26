Тайлер Хирро о слухах про Джимми Батлера: «Никак не отреагировал. Не брал телефон до сегодняшнего утра»
Тайлер Хирро рассказал о реакции на слухи о возможном обмене Джимми Батлера.
«Честно говоря, я никак не отреагировал. Я был сосредоточен на дочери и сыне, не брал телефон в руки и не думал о баскетболе до сегодняшнего утра. Так что не знаю.
Я думаю, что Джимми устал от слухов. Поэтому ему пришлось взять пару выходных дней. Если бы я был на его месте, мне тоже могло бы понадобиться несколько дней. Так что посмотрим, что будет», – сказал защитник «Майами».
Сегодня президент «Хит» Пэт Райли официально заявил, что клуб не обменивает Батлера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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