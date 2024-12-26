Эксперт Дэвид Деннис о «Уорриорз»: «Обменяется Кумингу, обменяйте Уиггинса, обменяйте всех, кого нужно, чтобы заполучить Батлера»
Дэвид Деннис считает, что «Уорриорз» должны отдать Кумингу и Уиггинса за Батлера.
«Когда появилась первая информация, я не считал, что «Уорриорз» должны отдавать Кумингу и Уиггинса за Батлера. Но после того, что я увидел в последних матчах, особенно вчера, я не против того, чтобы отдать этих парней за Батлера.
Им нужно что-то делать. Обменяется Кумингу, обменяйте Уиггинса, обменяйте всех, кого нужно. Обменяйте E-40, если нужно, чтобы заполучить Джимми Батлера. Им нужно сделать все возможное, чтобы помочь этому составу немедленно», – сказал эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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