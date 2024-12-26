Эксперт Дэвид Деннис о «Уорриорз»: «Обменяется Кумингу, обменяйте Уиггинса, обменяйте всех, кого нужно, чтобы заполучить Батлера»

Дэвид Деннис считает, что «Уорриорз» должны отдать Кумингу и Уиггинса за Батлера.

«Когда появилась первая информация, я не считал, что «Уорриорз» должны отдавать Кумингу и Уиггинса за Батлера. Но после того, что я увидел в последних матчах, особенно вчера, я не против того, чтобы отдать этих парней за Батлера.

Им нужно что-то делать. Обменяется Кумингу, обменяйте Уиггинса, обменяйте всех, кого нужно. Обменяйте E-40, если нужно, чтобы заполучить Джимми Батлера . Им нужно сделать все возможное, чтобы помочь этому составу немедленно», – сказал эксперт.