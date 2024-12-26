Эрик Споэльстра: «Мы хотим, чтобы Джимми Батлер оставался здесь. Нет никаких «если», «и» или «но»
Эрик Споэльстра прокомментировал слухи о возможном обмене Джимми Батлера.
«Мы хотим, чтобы Джимми оставался здесь. Нет никаких «если», «и» или «но».
И просто жаль, что приходится контролировать или иметь дело с большим количеством шума снаружи. Что касается сегодняшнего утра, команда довольно сконцентрирована после последнего матча», – отметил главный тренер «Майами».
Сегодня президент «Хит» Пэт Райли официально заявил, что клуб не обменивает Батлера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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