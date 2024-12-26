Эрик Споэльстра: «Мы хотим, чтобы Джимми Батлер оставался здесь. Нет никаких «если», «и» или «но»

Эрик Споэльстра прокомментировал слухи о возможном обмене Джимми Батлера.

«Мы хотим, чтобы Джимми оставался здесь. Нет никаких «если», «и» или «но».

И просто жаль, что приходится контролировать или иметь дело с большим количеством шума снаружи. Что касается сегодняшнего утра, команда довольно сконцентрирована после последнего матча», – отметил главный тренер «Майами ».

Сегодня президент «Хит» Пэт Райли официально заявил, что клуб не обменивает Батлера .