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Пэт Райли: «Мы не обмениваем Джимми Батлера»

Пэт Райли официально заявил, что «Хит» не обменяет Джимми Батлера.

«Обычно мы не комментируем слухи, но все эти спекуляции стали отвлекать команду и несправедливы по отношению к игрокам и тренерам.

Поэтому мы дадим ясно понять: мы не обмениваем Джимми Батлера», – говорится в официальном заявлении президента «Майами».

Вчера инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Батлер предпочел бы обмен в другую команду до дедлайна 6 февраля. При этом приоритетными вариантами Батлера являются «Голден Стэйт» и «Финикс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Майами» в соцсети X
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