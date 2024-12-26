Пэт Райли: «Мы не обмениваем Джимми Батлера»

Пэт Райли официально заявил, что «Хит» не обменяет Джимми Батлера.

«Обычно мы не комментируем слухи, но все эти спекуляции стали отвлекать команду и несправедливы по отношению к игрокам и тренерам.

Поэтому мы дадим ясно понять: мы не обмениваем Джимми Батлера », – говорится в официальном заявлении президента «Майами ».

Вчера инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Батлер предпочел бы обмен в другую команду до дедлайна 6 февраля. При этом приоритетными вариантами Батлера являются «Голден Стэйт» и «Финикс».