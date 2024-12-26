Агент Джимми Батлера отказался прокомментировать сообщение Шэмса Чарании о том, что игрок предпочел бы обмен

Агент Джимми Батлера не стал комментировать последнее сообщение о своем клиенте.

Вчера инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что форвард «Майами» Джимми Батлер предпочел бы обмен в другую команду до дедлайна 6 февраля. При этом приоритетными вариантами Батлера являются «Голден Стэйт» и «Финикс».

«Отношения Батлера с командой стали несколько напряженными в последние месяцы. Агент Батлера Берни Ли отказался прокомментировать последнее сообщение ESPN. Источник, который общался с несколькими командами, сообщил «Майами », что Батлер считается доступным на рынке обменов. В начале этого месяца Батлер уклонился от ответа, когда его спросили, хочет ли он остаться в «Хит», – пишет The Miami Herald.