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Джимми Батлер был застигнут врасплох, когда Пэт Райли публично сказал ему заткнуться

Джимми Батлер был застигнут врасплох грубым высказыванием Пэт Райли.

Согласно источнику The Miami Herald, форвард «Майами» Джимми Батлер был застигнут врасплох, когда президент клуба Пэт Райли во время майской пресс-конференции отругал его за слова о том, что он с легкостью нанес бы поражение «Бостону» и «Нью-Йорку» в плей-офф, если бы был на площадке.

«Когда он это сказал, я подумал: «Ты шутишь, Джимми, или ты серьезно?» Если тебя нет на площадке в игре против «Бостона» или против «Нью-Йорка», то тебе лучше заткнуться», – сказал тогда Райли.

Батлер пропустил серию первого раунда плей-офф против «Селтикс» (1-4) из-за травмы колена.

По словам источника, Батлер также был разочарован тем, что «Хит» публично не опроверг сообщение ESPN от 10 декабря о том, что клуб готов рассмотреть предложения по его обмену.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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