Джимми Батлер был застигнут врасплох, когда Пэт Райли публично сказал ему заткнуться

Джимми Батлер был застигнут врасплох грубым высказыванием Пэт Райли.

Согласно источнику The Miami Herald, форвард «Майами » Джимми Батлер был застигнут врасплох, когда президент клуба Пэт Райли во время майской пресс-конференции отругал его за слова о том, что он с легкостью нанес бы поражение «Бостону» и «Нью-Йорку » в плей-офф, если бы был на площадке.

«Когда он это сказал, я подумал: «Ты шутишь, Джимми, или ты серьезно?» Если тебя нет на площадке в игре против «Бостона » или против «Нью-Йорка», то тебе лучше заткнуться», – сказал тогда Райли.

Батлер пропустил серию первого раунда плей-офф против «Селтикс» (1-4) из-за травмы колена.

По словам источника, Батлер также был разочарован тем, что «Хит» публично не опроверг сообщение ESPN от 10 декабря о том, что клуб готов рассмотреть предложения по его обмену.