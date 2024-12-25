«Финикс» и «Голден Стэйт» – предпочтительные варианты обмена для Джимми Батлера

Джимми Батлер хотел бы перейти в «Финикс» или «Голден Стэйт».

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Санз» и «Уорриорз» возглавляют список предпочтительных вариантов обмена форварда «Хит» Джимми Батлера . Ранее Чарания сообщил, что Батлер предпочитает обмен из «Майами » в другую команду до дедлайна 6 февраля.